El Musel aprueba un Plan de Contratación para este año por importe de 44 millones de euros

Reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, presidido por Nieves Roqueñí, en el puerto gijonés de El Musel. - APG

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón ha aprobado este viernes un plan de contratación para 2026 que prevé un volumen de licitación de 44 millones de euros, con carácter plurianual.

El grueso de esta cantidad, 33,4 millones euros, se destina al área denominada de inversiones e infraestructuras, según una nota de prensa del puerto gijonés de El Musel.

Este se reparte entre 20 actuaciones, entre las que destacan como principales partidas los 9,3 millones de euros -parte con financiación europea- para la implantación del servicio de OPS -electrificación para los buques- en el muelle de contenedores; los 6 millones para las nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías (IFCM); 7,8 para el ferrocarril -5 millones para la renovación de la estación Sur-; 5,3 millones para actuaciones enmarcadas en el PROA; o 1,4 millones para seguridad y señalización en el Musel.

Fuera de esta área, cabe mencionar los más de 600.000 euros destinados a la transformación e innovación digital en la Autoridad Portuaria y los 350.000 para el punto limpio en el muelle del Rendiello.

"Con este plan, damos respuesta a los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria: intermodalidad, seguridad, transformación digital, sostenibilidad y Puerto-Ciudad", ha destacado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí.

En esta materia, se ha dado cuenta de los resultados de ejecución del plan de contratación de 2025, con 81 licitaciones publicadas frente a las 84 licitaciones planificadas, lo que supone un 96 por ciento de ejecución, frente al 62 por ciento del ejercicio anterior.

Por otro lado, el Consejo ha acordado autorizar la contratación para el mantenimiento y obras de mejora en edificios e infraestructuras, con un importe global de 2,2 millones en los próximos cuatro años. Con este plazo, se pretende garantizar de forma sostenida la adecuada conservación de las instalaciones.

Desde El Musel se ha señalado que se licitarán divididos en tres lotes: uno para edificios, otro para infraestructuras y uno tercero específico para el puerto deportivo, en una demostración del compromiso de mejora continua para esta zona.

La fórmula elegida para esta contratación, mediante un acuerdo marco, contribuye a simplificar y agilizar los procesos de adjudicación, permitiendo dar una rápida respuesta a las necesidades de intervención que surjan.

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación de plazo concesión en cinco años a la Lonja de Gijón, con el compromiso de abordar la construcción de un nuevo almacén de cajas y la adecuación de las naves existentes en el muelle del Rendiello, con una inversión prevista de 400.000 euros.

Además, se ha comunicado la aprobación de dos protocolos: uno para las operaciones ferroportuarias en la terminal de contenedores del puerto, y otro para prevención de la contaminación ante episodios de fuertes vientos.