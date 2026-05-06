El Musel (Gijón) recibe 7,17 millones de IDAE para adaptar infraestructuras a la eólica marina

Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, en el puerto gijonés de El Musel. - TOMAS FANO

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha obtenido 7,17 millones de euros para impulsar la eólica marina en el puerto gijonés de El Musel, a través del programa del IDAE PORT-EOLMAR, destinado a adaptar infraestructuras portuarias de interés general al despliegue de la eólica marina y otras energías renovables marinas en España.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, la ayuda concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) permite financiar el 100 por ciento del coste de la inversión (7.167.000 euros).

Asimismo, se ha señalado que la financiación se destinará al proyecto de acondicionamiento integral del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, y a la adaptación de explanadas logísticas de alta capacidad para el desarrollo industrial de la cadena de valor de la eólica marina en el Puerto de Gijón.

El proyecto del Puerto de Gijón, cuya candidatura ha sido la segunda mejor valorada de la convocatoria nacional, contribuirá a reforzar el papel de El Musel como una de las infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la eólica marina en el arco cantábrico.

La actuación permitirá mejorar la capacidad operativa del muelle norte y disponer de superficies logísticas adaptadas a las exigencias de una industria que requiere grandes áreas, altas capacidades de carga y conexión eficiente con la cadena logística e industrial.

Para la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, gracia a esta ayuda podrán avanzar en la estrategia de diversificación de tráficos, transición energética y atracción de nuevas actividades industriales vinculadas a las energías renovables. Asimismo, ha destacado que contribuye al impulso de las políticas del Gobierno del Principado de Asturias relacionadas con la industria de la cadena de valor de las renovables.

"Supone un respaldo al trabajo desarrollado por la Autoridad Portuaria a lo largo del último año para preparar nuestras infraestructuras ante los nuevos retos energéticos e industriales, consolidando a El Musel como un enclave competitivo para proyectos de alto valor añadido vinculados a la economía azul, la innovación y la descarbonización", ha resaltado Roqueñí.