El Museo Etnográfico de Grandas de Salime amplía su programación de verano con visitas guiadas y oficios tradicionales

Archivo - Museo etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro ha ampliado su programación para los meses de verano con una propuesta que incluye visitas guiadas temáticas, demostraciones de oficios tradicionales y jornadas especiales en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo.

Durante los meses de julio y agosto, el público podrá ver en funcionamiento el molino hidráulico y conocer la relevancia de la molienda en la sociedad campesina tradicional mediante visitas guiadas, disponibles de martes a domingo. Asimismo, los miércoles se han reservado para recorrer los graneros del centro y descubrir las utilidades de hórreos, paneras y cabazos, mientras que los viernes se han organizado recorridos detallados por los distintos espacios del museo.

Las demostraciones de oficios tradicionales también han regresado a la programación estival. En concreto, la artesana Mª Paz González Mesa ha programado para el 11 de julio una muestra sobre el procesado de la lana y la tejeduría tradicional. Por su parte, el "torneiro" del museo, Arturo Iglesias, ha fijado demostraciones de forja los miércoles y viernes desde el 15 de julio hasta el 11 de septiembre, y la puesta en marcha del torno de media vuelta los martes y jueves entre el 16 de julio y el 10 de septiembre.

A estas actividades se suma el artesano Sergio Federico Hache, quien mostrará los procesos de la cestería tradicional los días 25 de julio y 29 de agosto.

ACTIVIDADES ESPECIALES Y EXPOSICIONES

De forma paralela, la Asociación de Amigos del Museo ha organizado dos convocatorias especiales. La primera será el 8 de agosto, fecha en la que los miembros de la asociación planean recrear múltiples ambientes, oficios artesanales y labores cotidianas de la vida campesina con caracterizaciones de la época. La segunda cita será el 12 de septiembre con una jornada dedicada a la elaboración tradicional de vino en la bodega de las instalaciones.

La oferta estival se completa con juegos tradicionales en los exteriores del recinto y con el mantenimiento de dos muestras temporales. Se trata del proyecto fotográfico documental En el umbral del olvido, de Analía Pello, que recoge imágenes de oficios asturianos en peligro de extinción, y de las obras del V Maratón fotográfico Grandas en mi objetivo, orientadas a acercar el patrimonio grandalés al público.