El Museo del Jurásico de Asturias estrena una sala inmersiva

Archivo - Museo Jurásico de Asturias (MUJA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ofrece desde hoy una nueva sala inmersiva que permite a los visitantes viajar al Jurásico asturiano y descubrir, de manera visual, educativa y accesible, la riqueza paleontológica de la costa del Principado.

Este nuevo espacio combina imágenes reales de enclaves como la playa de La Griega (Colunga), el arroyo Solero, en Tazones (Villaviciosa) o la playa de Tereñes (Ribadesella) con recreaciones en 3D que muestran los paisajes y especies que habitaron Asturias hace 150 millones de años. Esta combinación permite comprender cómo se formaron las huellas que hoy se encuentran en estos yacimientos y qué información aportan sobre la vida y el comportamiento de los dinosaurios.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha visitado la nueva sala, que considera "un ejemplo de cómo la inversión turística contribuye a modernizar los equipamientos culturales y a reforzar su capacidad educativa y científica". "Esta iniciativa es una muestra más del compromiso del Gobierno de Asturias con un turismo que genera conocimiento, impulsa el territorio y pone en valor nuestro patrimonio cultural como recurso turístico", ha valorado.

Martínez ha realizado la visita junto con el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y alumnado de los colegios públicos del concejo, Matemático Pedrayes y Braulio Vigón, quienes han podido experimentar en primera persona esta nueva propuesta didáctica.

La actuación se enmarca en un plan de modernización del MUJA que moviliza más de 265.000 euros en mejoras tecnológicas, financiadas también con fondos europeos, para actualizar las salas del Triásico y el Cretácico, renovar pantallas y modernizar el material audiovisual. A esta inversión se suma otra de más de 370.000 euros, ejecutada el pasado año, que permitió incorporar nuevas instalaciones y recursos avanzados en distintas áreas del centro.