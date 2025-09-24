Música y ópera para el envejecimiento activo: un proyecto de Asturias, finalista en los European Social Services Awards

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'ÉRASE una vez la lírica: el uso de la música para mejorar el bienestar de los adultos mayores', impulsado por la Ópera de Oviedo y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, ha sido seleccionado como finalista en los European Social Services Awards 2025.

Según ha indicado este miércoles la Fundación Ópera de Oviedo, la iniciativa se desarrolla en residencias de mayores, donde la música y la ópera se utilizan como herramientas de bienestar emocional, social y cognitivo. El proyecto busca contribuir a la calidad de vida de las personas mayores y fomentar un envejecimiento activo.

Los premios europeos distinguen cada año la innovación y la excelencia en los servicios sociales, reconociendo proyectos que transforman la atención a las personas mayores y promueven su autonomía, dignidad y participación social.

Entre las áreas que valora el jurado figuran la atención centrada en la persona, la innovación en cuidados comunitarios, el apoyo al deterioro cognitivo, el fomento del envejecimiento activo, el respaldo a la fuerza laboral y la sostenibilidad en la atención de larga duración.

La ceremonia en la que se anunciarán los ganadores se celebrará en noviembre. Con esta nominación, el proyecto asturiano se sitúa como referente europeo en el uso de la cultura y la música para la atención y el bienestar de las personas mayores.