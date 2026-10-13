Música y solidaridad en La Laboral: la AECC recauda fondos en Gijón para la investigación del cáncer de mama

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OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias ha organizado el concierto solidario 'Música para resistir, música para renacer', dedicado a las mujeres con cáncer de mama. La cita tendrá lugar este jueves 15 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro de La Laboral de Gijón.

Según ha explicado la entidad en nota de prensa, esta propuesta cultural y social "rinde homenaje a todas las mujeres que conviven o han convivido con un cáncer de mama". Enmarcado en las actividades del Mes del Cáncer de Mama, este concierto pretende poner en valor "la fortaleza, la capacidad de superación y la resiliencia de miles de mujeres que afrontan la enfermedad", al tiempo que sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de la prevención, el apoyo integral a las pacientes y el impulso a la investigación oncológica.

Con una entrada solidaria de 10 euros, los fondos obtenidos contribuirán a apoyar la labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias en ámbitos como la atención psicológica, social y sanitaria a pacientes y familiares, así como la financiación de proyectos de investigación en cáncer.

Las entradas pueden adquirirse en la Recepción de La Laboral, en CITPA Oviedo y también a través del canal de venta online habilitado para el evento.