El músico tejano James Leg cierra este viernes el ciclo enero-marzo de Factoría Sound en Avilés

James Leg en concierto - FACTORÍA SOUND

AVILÉS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico tejano James Leg pondrá este viernes, 20 de marzo, el broche final al ciclo Factoría Sound correspondiente al primer trimestre del año, con un concierto que comenzará a las 21.00 horas en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural de Avilés, según ha informado el Ayuntamiento.

Las entradas están ya a la venta al precio de 13,60 euros en venta anticipada (más gastos de gestión) y 16 euros el día del concierto, en función de la disponibilidad. Pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de Cultura, los cajeros de Unicaja y las webs www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es.

Con el concierto de James Leg se cierra el ciclo enero-marzo de Factoría Sound, por el que han pasado Arnau & The Honky Tonk Losers, Travo y Montana Stomp.

NUEVO CICLO

El Ayuntamiento ha avanzado además el cartel del nuevo ciclo de Factoría Sound (abril-junio), que contará con las actuaciones de Laurie Wright (25 de abril), The Hangmen (8 de mayo), Cordovas con Gavin Kattesh como artista invitado (16 de mayo) y Saturna (5 de junio).

Los abonos y entradas para este nuevo ciclo están disponibles en los mismos puntos de venta, con precios de 13,60 euros para las entradas individuales anticipadas y 48 euros (más gastos de gestión) para el abono completo de los cuatro conciertos.