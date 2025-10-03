Nacho Manzano, reconocido con la distinción 'Tres Cuchillos' en la gala de The Best Chef Awards

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cocinero asturiano Nacho Manzano ha sido reconocido con la distinción de Tres Cuchillos en la gala de The Best Chef Awards, celebrada este jueves en Milán.

De los 54 españoles premiados este año, únicamente 18 han alcanzado el mismo nivel que Nacho Manzano, que ha irrumpido directamente en la clasificación internacional con la máxima distinción, fuera del podio principal.

Este galardón, uno de los más prestigiosos del ámbito culinario internacional, fue creado en 2017 por Cristian Gadau y Joanna Slusarczyk y distingue a los chefs más influyentes del planeta.

El podio de esta edición lo ocuparon Rasmus Munk, del restaurante Alchemist (Copenhague); Ana Ros, de Hisa Franko (Eslovenia); e Himanshu Saini, de Trèsind Studio, chef indio afincado en Dubái.

La votación reunió a casi un millar de expertos, entre ellos 572 chefs de 64 países y 400 profesionales del sector.

Los Tres Cuchillos distinguen a los considerados "los mejores", un selecto grupo de 126 cocineros de todo el mundo, según ha informado Casa Marcial en un comunicado.