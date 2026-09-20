La Nao Santa María hará escala en Avilés del 2 al 12 de octubre tras su gira europea

Archivo - La réplica de la nao Santa María recala del miércoles al 19 de octubre en San Sebastián - FUNDACIÓN NAO VICTORIA - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La réplica del histórico navío 'Nao Santa María' hará escala en el puerto de Avilés entre los días 2 y 12 de octubre, donde permanecerá atracada junto al Centro Niemeyer en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. La nave recalará en el municipio asturiano como primer puerto español tras haber completado una gira por más de 30 puertos del Reino Unido e Irlanda.

El barco, que cuenta con tres cubiertas accesibles al público, ha sido transformado en un museo flotante diseñado para mostrar las condiciones de vida a bordo durante la era de las grandes navegaciones y el descubrimiento de América, según ha explicado la fundación Nao Victoria en nota de prensa.

Para visitar la embarcación, las entradas tendrán un descuento especial en su modalidad anticipada a través de la página web 'ticket.velacuadra.es', habilitado de forma exclusiva en la modalidad online hasta el próximo 1 de octubre. La entrada general para adultos se ha fijado en 10 euros.