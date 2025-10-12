La Nao Victoria llega hoy a Avilés tras una gira por 30 puertos europeos y podrá visitarse hasta el día 19

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Nao Victoria llegará hoy a Avilés, primer puerto español en el que hace escala tras una extensa gira de seis meses por cerca de 30 puertos del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. El histórico navío, réplica del barco que hace 500 años completó la primera vuelta al mundo, permanecerá atracado junto al edificio Niemeyer y podrá visitarse hasta el 19 de octubre.

Construida en madera de roble y pino, la embarcación es una fiel reproducción del navío original, considerada una obra maestra de la carpintería de ribera y un museo flotante que divulga la hazaña marítima protagonizada por los marinos españoles en el siglo XVI.

Durante su estancia en Avilés, el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas, bajar a la bodega y conocer tanto la historia de la circunnavegación como la vida a bordo de la actual tripulación, que continúa navegando por mares de todo el mundo.

La Nao Victoria ya ha surcado más de 26.000 millas náuticas y visitado 17 países en su propia vuelta al mundo entre 2004 y 2006, incluyendo escalas en Colombia, Panamá, Hawái, Japón, Singapur o Hong Kong. Desde entonces, ha realizado giras culturales por centenares de puertos en Europa y Estados Unidos.