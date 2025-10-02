La Nao Victoria visitará Avilés la próxima semana

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Nao Victoria visitará Avilés y atracará junto al edificio Niemeyer, según ha informado la Fundación Nao Victoria. Será el primer puerto español tras permanecer en aguas internacionales seis meses abriendo sus cubiertas al público y difundiendo la historia marítima española.

Se podrá subir a bordo y aprender como navegaban y vivían los marineros que dieron la vuelta al mundo. La cita tendrá lugar solamente durante los días 10 al 19 de octubre en horario de 10.00 a 19.30 horas de manera ininterrumpida.

La Nao Victoria es el barco de Fernando de Magallanes. Su nombre se asocia con la mayor aventura de la historia de la navegación: la primera vuelta al mundo en el Siglo XVI (1519/1522).

La expedición estaba formada por 5 barcos y 243 tripulantes quebajo el mando de Fernando de Magallanes, partieron desde Sevilla (España) el 10 de agosto de 1519. La conocida como Armada de Especería, fue financiada por la corona española con el objetivo de abrir una ruta que navegando hacia el oeste consiguiera alcanzar las islas de las especias: las Molucas (en la actual Indonesia).

Durante tres años, la expedición cruzó tres océanos, llegó a Brasil, Uruguay y Argentina para finalmente descubrir el estrecho de Magallanes. Atravesó el gran océano Pacífico, descubriendo islas y archipiélagos llegando finalmente a las Filipinas y las Molucas. Desde Indonesia, la Nao Victoria, el único barco superviviente de la expedición, comenzó su viaje de regreso comandada por Juan Sebastián Elcano.

Cruzando el Océano Índico, cruzó el cabo de Buena Esperanza, y bordeó el continente africano, y navegado hacia a España. Finalmente el 8 de septiembre de 1522, dieciocho hombres llegó a Sevilla.

Construida para la Exposición Universal de Sevilla (1992), su puerto de origen, la Nao Victoria es la única réplica del barco original que, hasta la fecha, ha completado una vuelta al mundo. La construcción comenzó en marzo de 1991 en Isla Cristina (Huelva- España).

Su diseñador y constructor fue Ignacio Fernández Vial, que tras un exhaustivo estudio histórico trazó fielmente sus formas y detalles. Durante ocho meses, carpinteros de ribera e ingenieros trabajaron en su contrucción siguiendo un máximo rigor histórico. Una vez terminada la Nao Victoria permaneció expuesta al público durante la Exposición Universal de Sevilla en 1992, junto con las réplicas de la Nao Santa María y las carabelas Pinta y la Niña, las naves de Cristóbal Colón.

Tras la Exposición Universal, la Nao Victoria fue expuesta al público en dique seco, fuera del agua, cerca del Pabellón de la Navegación, por lo que se pudo admirar todas sus formas.

En 2003, se presentó el proyecto de la "vuelta al mundo de la Nao Victoria" a la Sociedad Nacional de Gestión de Activos (AGESA) y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI). Los trabajos de restauración y adaptación para la navegación comenzaron inmediatamente. En 2004, la réplica de la Nao Victoria reprodujo la gesta de la primera vuelta al mundo. Desde el 2004 a 2006 viajó 26.894 millas náuticas, visitó 17 países en 5 continentes y se convirtió en la primera réplica de un barco que da la vuelta al mundo.

Tomando el nombre del barco, se constituyó en el año 2006 la Fundación Nao Victoria, entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de seguir difundiendo la Primera Vuelta al Mundo y la historia marítima española a través de esta única y excepcional réplica histórica. Desde entonces y con estos fines, la Nao Victoria ha sido gestionada por dicha fundación, realizando proyectos propios por todo el mundo y participando en eventos nacionales e internacionales.