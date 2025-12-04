'Naval Azul' hará estar entre las ciudades que lideren la transformación industrial del siglo XXI, cree Moriyón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, interviene en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', en el Acuario gijonés. - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este jueves que 'Naval Azul' permitirá situar al municipio gijonés en "el mapa de las ciudades que lideran la transformación industrial del siglo XXI".

Así lo ha indicado durante su intervención en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', celebrada en este día en el Bioparc Acuario de Gijón.

Moriyón ha incidido en que se vive un momento "de realidades difusas, un período marcado por los populismos, la inestabilidad y las dudas respecto a cómo afrontar innumerables desafíos producto de los tiempos".

Ha remarcado que, en ese contexto, son muchas las ciudades que compiten por atraer talento, empresas, proyectos estratégicos y financiación.

A su juicio, Gijón tiene algo que casi ninguna otra ciudad puede ofrecer, que es una identidad industrial "sólida" y una tradición ligada al mar, así como una ciudadanía "abierta, creativa y comprometida con la transformación en curso".

A todo ello ha sumado una seguridad jurídica "indiscutible", blindada a través de un Plan General de Ordenación (PGO) "firme", una agilidad burocrática "creciente" y una hoja de ruta "innegociable".

Moriyón, asimismo, ha remarcado especialmente la apuesta "decidida" del Gobierno local por la economía azul como nuevo modelo industrial. "La economía azul escogió a Gijón y no al revés", se ha mostrado convencida la alcaldesa gijonesa, quien ha hecho repaso al pasado industrial y económico ligado al mar.

Especialmente ha resaltado que lo ha hecho siempre bajo un enfoque "sostenible e inclusivo" y sobre un modelo económico capaz de generar actividad productiva, empleo de calidad y bienestar social sin comprometer los recursos naturales, para lo que se ha nutrido del conocimiento científico, la innovación empresarial y la colaboración público-privada. Unas bases, a su parecer, del desarrollo de la ciudad en la era post industrial.

De ahí que haya sostenido la "coherencia con la historia y la ambición" de la que emana el proyecto de 'Naval Azul', ligado principalmente a economía azul y que se asentará en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón.

Para ella, Naval Azul es un polo tecnológico y productivo especializado en economía azul, integrado en la trama urbana y profundamente conectado con el tejido social de la ciudad.

Un proyecto que, además, recupera un espacio industrial de gran valor "para reinterpretarlo y transformarlo en una palanca de innovación que combine industria, tecnología, formación y empleo", ha destacado.

"Es un motor de progreso coherente con el territorio y ambicioso en forma y fondo", ha señalado la regidora gijonesa, quien ha llamado la atención sobre que no es solo un proyecto económico, sino que también tiene un carácter social de transformación de la ciudad.

En este sentido, ha apuntado que a Naval Azul el factor social se lo da el enclave, en los antiguos astilleros, en unos terrenos que ahora pasarán, sin perder su sentido industrial, a estar abiertos a toda la ciudadanía.

Ha incidido, también, en que constituirá un entorno donde empresas, centros de investigación, startups, universidades y profesionales convivirán y cooperarán.

A mayores, los terrenos de los antiguos astilleros se integrarán "de forma precisa" en la trama urbana de la ciudad, a fin de reforzar esa visión de ciudad "compacta, conectada y viva".

Ha matizado, eso sí, que Naval Azul no se concibe como un polígono aislado ni como un parque tecnológico al uso, sino como parte del corazón de Gijón y parte intrínseca del día a día de sus barrios. "No existe desarrollo económico sin desarrollo social", ha defendido Moriyón, ligado a ello.

"La economía azul que defendemos no es una etiqueta; es un compromiso con un modelo que conjuga economía, progreso y vida", ha recalcado.

Al tiempo, ha sostenido que Gijón se encuentra inmersa en la mayor transformación del último medio siglo y, consciente de la oportunidad, "despliega" nuevos espacios empresariales, invierte en infraestructuras, refuerza la colaboración con centros tecnológicos y espacios de conocimiento como el Acuario.

"La inversión necesita un ecosistema sólido, y ese ecosistema solo lo garantiza una ciudad equilibrada y cohesionada", ha dejado claro la alcaldesa.

A mayores, ha señalado que no cree que con Naval Azul se esté construyendo un proyecto económico, sino que es un proyecto de ciudad, sobre el que avanzar hacia un modelo innovador que genere riqueza y lidere, junto a otras ciudades, la transformación industrial de esta era.