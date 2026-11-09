Archivo - Luces de Navidad en Avilés en 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad se encenderá en Avilés el viernes 4 de diciembre a las 18:45 horas. A esa hora 'Brillantina', el hada de la Navidad' invitará a los niños y niñas que estén presentes en la plaza de España a pulsar el botón mágico que encenderá las miles de bombillas que decoran la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el acto arrancará a las 18:20 horas con la llegada al ayuntamiento de 'Brillantina' a bordo de una carroza diseñada para la ocasión. Con cientos de luces led estará inspirada en el invierno y partirá a las 18:00 horas de la Factoría Cultural arropada por el grupo de danza Teresa Tessier y el espectáculo itinerante 'Fantasía Blanca', de zancudos y bailarinas.

Tras el encendido el público podrá disfrutar en el escenario habilitado en la plaza de España del espectáculo 'Carrillón Noel' de la compañía catalana La Tal. Una propuesta familiar que sorprenderá a los asistentes con un reloj gigante del que saldrán tres personajes que contarán varias historias navideñas a la vez que interpretan melodías muy populares de estas fechas.

Además, durante el acto del encendido navideño también actuará, un año más, el coro del conservatorio Julián Orbón. Las luces tendrán este año un horario especial en Nochebuena (hasta las 04:00 horas) y en la noche de Fin de Año que estarán hasta el amanecer. El horario general del alumbrado será cada día de 18 a 00 horas y los viernes, sábados y festivos se prolongará hasta las 01:00 horas.