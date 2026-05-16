El Niemeyer abre sus espacios con acceso libre este lunes por el Día de los Museos y amplía la muestra de Ramón Isidro. - CENTRO NIEMEYER

AVILÉS/OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer de Avilés (Asturias) ha anunciado que celebrará este lunes, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos con una jornada de acceso libre a todos sus espacios expositivos. Asimismo, la institución ha decidido ampliar la estancia de la obra 'Intervención', realizada por el artista Ramón Isidoro, que ha quedado disponible para el público en la Cúpula hasta ese mismo día.

La propuesta de Isidoro, que ha contado con el comisariado de Adonay Bermúdez, ha transformado el espacio arquitectónico de la Cúpula con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva basada en el uso del color, la luz y el sonido.

De este modo, la arquitectura del edificio se ha convertido en una pintura habitable que reconfigura de manera continua la percepción del espectador a través de un diálogo entre tonos negros y dorados.

Además, el proyecto ha incorporado una pieza sonora de Juanjo Palacios, quien ha diseñado la obra de forma específica para registrar los microimpulsos y las tensiones estructurales de materiales como el hormigón, el acero y el vidrio mediante sensores adheridos al inmueble.

Por otra parte, los visitantes han tenido la oportunidad de recorrer en la Plaza del Centro Niemeyer la exposición 'What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto', del fotógrafo Joan Fontcuberta.

Esta muestra ha combinado la fotografía y la inteligencia artificial (IA) para proponer una reflexión sobre los límites entre la ciencia, la evolución y la representación visual partiendo de los estudios sobre corales que Charles Darwin ha desarrollado en su histórica expedición a bordo del HMS Beagle.

Con motivo de esta festividad cultural, la organización ha puesto a la venta los catálogos oficiales de ambos proyectos, los cuales se han fijado en un precio de 26 euros para la obra de Ramón Isidoro y de 15 euros para la firma de Joan Fontcuberta.