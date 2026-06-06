El Niemeyer acoge este sábado la obra 'Cucaracha'

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OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer de Avilés recibe este sábado, 6 de junio la representación de 'Cucaracha', una pieza teatral de la dramaturga escocesa Sam Holcroft.

La obra ha supuesto el regreso a la dirección escénica de Julián Fuentes Reta, quien se ha puesto al frente de un texto actual. El montaje ha situado al espectador en un aula aparentemente cotidiana donde una profesora intenta impartir una clase de biología a un grupo de jóvenes.

La pieza aborda temas de carácter universal como la violencia estructural, la pérdida de la inocencia y el impacto directo que las decisiones colectivas han ejercido sobre las vidas individuales. La dirección de la obra ha corrido a cargo de Julián Fuentes Reta, quien ha sido galardonado previamente con el Premio Max 2015 a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo por 'Cuando deje de llover'.

El director ha definido este trabajo como "un texto visceral, claro y profundamente necesario", y ha asegurado que la obra habla de lo que la sociedad ha sido, es y será en el futuro. Fuentes Reta ha subrayado además su decidida apuesta por contar con un elenco joven para la puesta en escena. Según ha explicado el director, esta decisión se ha tomado en clara sintonía con la fuerza generacional y con la urgencia artística que ha manifestado el propio texto de la autora escocesa.

El reparto de la producción está encabezado por los intérpretes Esther Acebo y Julio Peña, quienes están acompañados en el escenario por Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann.