La nieve afecta al Huerna y hay once puertos en Asturias que requieren el uso de cadenas

Circulación en la AP-66 en la mañana de este miércoles - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista del Huerna, la AP-66, que une Asturias con León, se ve afectada por la nieve caída en las últimas horas. A nivel nacional es una de las carreteras a nivel nacional qu se encuentra transitable con precaución, según la Dirección General de Tráfico.

Además, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press, existen once puertos de montaña en el Principado que requieren el uso de cadenas.

Se trata del Puerto del Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Bustantigo y Alto de la Marta (Allande); San Isidro (Aller); La Bobia (Boal); Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea); Riaño (Caso); Cerredo y Valdeprado (Degaña).