Nieve y Montaña de Asturias y Leitariegos es Futuro denuncian incumplimientos en la gestión conjunta de las estaciones

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OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias y la plataforma Leitariegos es Futuro han denunciado el "incumplimiento" de las promesas del Gobierno del Principado y la Diputación de León para avanzar hacia la gestión conjunta de las estaciones de esquí de San Isidro, Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno y Leitariegos, y han calificado de "copia y pega" el convenio que, según señalan, ambas administraciones firmaron el pasado 27 de octubre.

En un comunicado, las entidades han sostenido que el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se limita a renovar el convenio que se viene suscribiendo desde el 31 de octubre de 2024 y no incorpora avances hacia el modelo anunciado por el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, el pasado 5 de marzo.

Los colectivos, que agrupan a concesionarios, empresarios, clubes, asociaciones vecinales y otros agentes vinculados a los valles de las estaciones, han reprochado a ambas instituciones que estén gobernadas por el mismo partido sin que esa circunstancia haya facilitado un acuerdo. A su juicio, la falta de avances ha generado una sensación de "abandono y engaño" entre los usuarios y en los territorios afectados.

Según han explicado, el convenio contempla un descuento del 20% en los forfaits diarios para los titulares de un abono anual de cualquiera de las estaciones y un forfait denominado "cuatro días-cuatro estaciones", que permite esquiar una jornada en cada complejo.

Las entidades han cuestionado el alcance de estas medidas y han destacado que el propio texto del acuerdo señala que "no se prevén ventas en cantidades significativas" del forfait conjunto. Para los firmantes del comunicado, esta previsión evidencia el "fracaso de un modelo caduco" y la falta de ambición de las administraciones.

Frente a esta fórmula, han reclamado la creación de sendas sociedades públicas en Asturias y León para gestionar la explotación de sus estaciones, junto con una sociedad matriz participada al 50% por cada territorio que defina la estrategia y la promoción y articule servicios centrales compartidos.

El objetivo, han indicado, es avanzar hacia una gestión conjunta que permita mejorar la promoción, las compras, la eficiencia, las inversiones y la seguridad, además de generar actividad económica y empleo en los valles.

En este sentido, han defendido que una oferta conjunta más amplia contribuiría a captar esquiadores de Galicia, Portugal y la Meseta, una línea que, según han recordado, ya reclamaba la Cámara de Comercio de Oviedo en 2023.

Los colectivos han situado el potencial de una gestión única en 56,2 millones de euros de valor añadido bruto, 1.070 puestos de trabajo y 375.000 usuarios durante la temporada de invierno, de acuerdo con las cifras recogidas en su comunicado.

Asimismo, han lamentado que las administraciones no convoquen a los agentes implicados que, según afirman, conocen el modelo y han trabajado con otros territorios. "Sólo pedimos altura de miras, apostar por los valles y que no se nos engañe más con promesas incumplidas", han concluido.