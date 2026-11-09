Nieve y Montaña de Asturias pide a Transportes que supervise la revisión del telesilla de El Brañillín en Pajares

Archivo - Telesilla de El Brañillín de la estación Valgrande-Pajares. - EMPRESARIOS DE LENA - Archivo

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha registrado un escrito dirigido a la Dirección General de Transportes para solicitar que supervise la seguridad de los remontes de la estación invernal de Valgrande-Pajares y, en particular, la gran revisión del telesilla de principiantes de El Brañillín, ante los daños que, según sostiene, se han detectado durante su desmontaje.

El colectivo, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), reclama la intervención de la sección de transporte por cable en los expedientes, tramitaciones y actuaciones relacionados con los remontes de Pajares desde el 1 de enero de 2025.

En un comunicado, la asociación fundamenta esta petición en los "continuos incidentes" que asegura que se han producido durante las dos últimas temporadas en los telesillas y la telecabina. A su juicio, la supervisión de los técnicos de Transportes permitiría despejar las dudas de los usuarios sobre el funcionamiento de las instalaciones.

La entidad centra parte de sus demandas en la revisión del telesilla de El Brañillín, que, según indica, fue adjudicada el 29 de julio. Sostiene que, una vez desmontado el remonte, se detectaron daños en la cimentación de una pilona, en los frenos y en el eje primario que transmite el movimiento a la instalación.

Respecto a este último elemento, solicita que se determine su estado y se investiguen las causas de los daños, incluida la posibilidad de que estén relacionados con un manejo incorrecto durante la pasada temporada. Se trata de una hipótesis planteada por la asociación en su escrito.

El colectivo también expresa su preocupación por una eventual reparación y reutilización del eje en lugar de su sustitución. Por ello, pide que, si se hubiera decidido modificarlo y volver a instalarlo, se recabe la documentación técnica justificativa y las firmas de los responsables que avalen la seguridad de la intervención.

La asociación cifra en 251.000 euros el importe conjunto de las dos licitaciones vinculadas a estas actuaciones y critica el calendario de los trabajos. Considera que una revisión de esta relevancia debería haberse licitado durante la temporada de invierno para comenzar su ejecución al finalizar la actividad.

Asimismo, reclama información sobre la solución adoptada para los problemas de cimentación de una de las pilonas del telesilla, que sitúa entre los asuntos abordados en la Comisión de Cultura y Deportes del pasado 24 de septiembre. Solicita conocer los trabajos realizados, los técnicos responsables y la documentación que acredite su estabilidad.

Entre sus peticiones figura también la supervisión continuada de los anemómetros de la telecabina durante la temporada de invierno, así como la comprobación de la idoneidad técnica y mecánica de todos los remontes antes de su apertura al público.

El escrito reclama, además, que se verifique el cumplimiento de las obligaciones documentales, incluidas las revisiones periódicas, las inspecciones, los libros de registro, los partes de incidencias y las certificaciones. También pide aclaraciones sobre la utilización de los casquillos del eje motriz incluidos en el suministro de repuestos y sobre si la empresa adjudicataria ha podido trabajar de forma continuada.

Nieve y Montaña de Asturias solicita que Transportes mantenga una vigilancia durante toda la temporada y recuerde a los responsables de la estación sus obligaciones de control y comunicación de incidentes. El objetivo, según señala, es que la intervención de este departamento contribuya a disipar las dudas que el colectivo plantea sobre el estado de las instalaciones.