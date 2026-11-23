Archivo - El Estación de Valgrande Pajares. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha exigido a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes del Principado, Vanessa Gutiérrez, que asuma responsabilidades políticas por la anulación de la licitación del telebike y la pista iluminada de Valgrande-Pajares, que atribuye a la falta de publicación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El colectivo reclama que el proyecto vuelva a licitarse sin demora y que el Principado garantice que no se perderá la financiación europea.

En un comunicado, la entidad, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), ha calificado lo ocurrido de "gravísimo error" de tramitación.

Según la cronología que recoge la asociación, el expediente se inició el 2 de febrero con un anuncio previo para acortar los plazos. La licitación se publicó el 14 de agosto en la plataforma del Principado por un importe de 7.852.000 euros más IVA y el 5 de noviembre se hizo pública la propuesta de adjudicación a Doppelmayr.

El colectivo sostiene que, por su importe y tipología, el contrato estaba sujeto a regulación armonizada y requería su publicación en el DOUE, un trámite que, según denuncia, no se realizó. A su juicio, esta omisión obligará a reiniciar la contratación, con el consiguiente retraso y el riesgo de perder los recursos europeos previstos.

La asociación ha destacado que el proyecto cuenta con financiación de los Fondos de Transición Justa y resulta de especial importancia para impulsar las actividades de verano en Valgrande-Pajares, reducir su dependencia de la temporada de nieve y atraer visitantes al valle de Lena durante todo el año.

"Un déficit de gestión y una absoluta irresponsabilidad del Gobierno del Principado de Asturias", ha reprochado la entidad, que responsabiliza a la consejera de la falta de supervisión de la tramitación.

RECLAMA UNA NUEVA LICITACIÓN Y GARANTÍAS SOBRE LOS FONDOS

Nieve y Montaña ha reclamado que el proyecto vuelva a licitarse "sin perder ni un día más" para que las empresas puedan presentar de nuevo sus ofertas en el plazo que el colectivo sitúa en 35 días. Asimismo, asegura que la consejera conoce el error desde hace diez días y cuestiona que, según afirma, el expediente no haya registrado avances desde entonces.

La entidad pide también un pronunciamiento que garantice que las instalaciones estarán operativas la próxima temporada y que la financiación europea no se perderá. De no producirse esas garantías, advierte de que la responsabilidad política será compartida con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN Y AL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN

El colectivo enmarca este episodio en sus críticas al modelo de gestión de Valgrande-Pajares, que considera "absolutamente caduco", y denuncia retrasos en las licitaciones y deficiencias de mantenimiento.

Entre otras cuestiones, asegura que, a cuatro días del inicio de la temporada, no se habían publicado los precios públicos y que no le consta que la cobertura de la plaza de jefe de explotación esté garantizada durante toda la campaña. También cuestiona el estado de la instalación de nieve artificial, los edificios y la carretera de acceso.

La asociación denuncia, además, el supuesto montaje de piezas dañadas en el telesilla de principiantes, una actuación que atribuye a las prisas por ponerlo en funcionamiento y por la que expresa su preocupación por la seguridad.

Para la entidad, estas situaciones evidencian la necesidad de introducir cambios en la gestión de la estación y de concretar los compromisos anunciados por el Gobierno asturiano con el valle de Lena.