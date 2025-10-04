Nieves Concostrina, sobre Gaza: "Estamos metidos en un berenjenal tremendo por culpa de un nazi que es Netanyahu"

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Nieves Concostrina ha calificado la ofensiva israelí sobre Gaza como un "genocidio" y "un berenjenal tremendo por culpa de un nazi que es Netanyahu".

Momentos antes de recibir el premio 13 Rosas Asturias, que alcanza su XV edición en 2025, Concostrina ha insistido en que lo que está ocurriendo es "inhumano, canalla y de mala persona", y ha criticado duramente la respuesta internacional, así como la postura de la oposición en España, igualmente "inhumana y canalla".

La periodista ha manifestado su convencimiento de que "la historia lo pondrá en su lugar", realizando un paralelismo con el genocidio nazi. "El mundo lo sabía y lo permitió. El mundo lo sabe ahora lo que se está ocurriendo y lo está permitiendo", ha subrayado.

En el contexto de la entrega del premio, Concostrina ha recibido el galardón por su compromiso con la memoria histórica. "Un premio siempre es agradable", ha señalado, destacando que no hubiera acudido si no le hubiera gustado el reconocimiento.

Finalmente, ha concluido con una reflexión pesimista sobre la situación global: "El mundo se va a la mierda, en general. No vamos a mejor", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de 13 Rosas Asturias, Laura Díez, ha coincidido con la galardonada en que lo que está ocurriendo en Palestina "naturalmente es un genocidio". "Eso está clarísimo, y un genocidio que está transmitido en directo, con lo cual las personas que lo niegan o que no son conscientes de eso, pues yo no lo puedo entender", ha aseverado.

Yo, de hecho, en mi discurso hablaré del genocidio, porque es también uno de los capítulos que Nieves trata mucho y gracias a ella está llegando también a mucha gente que de otra manera no llegaría.