"No cumple las expectativas ni las necesidades de los gijoneses", afirma Pineda (PSOE) del presupuesto 2026

El PSOE asegura que el proyecto presupuestario es "una pura fantasía" GIJÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha asegurado este martes que el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado en este día en Junta de Gobierno "no cumple las expectativas ni las necesidades de los gijoneses".

Especialmente ha apuntado que es un presupuesto que evidencia una "progresiva reducción" de los ingresos, con una estimación que ha tildado de "muy preocupante".

A este respecto, ha señalado que este 2025 la ejecución del capítulo de ingresos se quedará en un 78 por ciento, cuando lo habitual, según la edil, es que se ejecuten los ingresos en torno al 90 por ciento.

Pineda ha indicado que también se evidencia con estas cuentas que los presupuestos del año pasado y del anterior eran "una pura fantasía".

Asimismo, ha aludido a que si el Gobierno había previsto inicialmente 25 millones de euros de ingresos por el Impuesto de Construcciones y Obras, ahora esa cifra la reduce a siete millones y medio.

Es por ello que se ha preguntado por dónde están todos aquellos grandes proyectos que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, iba a traer a la ciudad y que iban a procurar esos 25 millones de euros de ingresos.

Pineda, a este respecto, ha remarcado que ese dinero "no está en ningún sitio". A mayores, ha incidido en que Gijón depende cada vez más de las transferencias del Gobierno de España y del Principado, las cuales han crecido en 13 millones de euros.

"Estamos ante un presupuesto de recortes, un presupuesto que sube seis millones cuando los ingresos, las transferencias de otras administraciones suben 13", ha llamado la atención. A esto ha agregado que hay un déficit de siete millones de euros.

"Y mientras los ingresos bajan, el gasto corriente sube", ha advertido. Sobre esto último, ha indicado que los gastos corrientes en bienes y servicios suben un seis por ciento.

"Nos tememos que todo esto a lo que nos va a llevar es a otro plan de recortes como el que ya vivimos en 2018", ha augurado la concejala socialista, quien ha considerado que en el presupuesto para 2026 ya se observa esa política de recortes.

Como ejemplo, ha puesto todo lo que tiene que ver con las políticas de movilidad con Emtusa: "No tenemos aparcamientos, el bono del autobús ha subido al doble", ha indicado. Para Pineda, también se recorta en seguridad ciudadana, a pesar de que Gijón necesita cada vez más servicios de seguridad ciudadana.

Por otro lado, ha señalado que, pese a que la población crece y el turismo está "desbocado", todo eso se piensa hacer sin reforzar los servicios de seguridad ciudadana.

En materia de urbanismo, ha recordado las ayudas a fachadas pendientes de pago, para las que solo hay una pequeña partida de 100.000 euros para una fachada que ya estaba comprometida del anterior mandato y que se paga fraccionada.

Por otra parte, ha apuntado que el global de las transferencias a empresas autónomas subió poco más de dos millones de euros, a lo que ha recordado que recientemente han desviado de estas más de ocho millones de euros para "tapar los agujeros" de la gestión municipal.

"No hay más que ver que solamente entre el Ayuntamiento y los organismos autónomos se incluyen más de dos millones de euros en partidas para publicidad y propaganda", ha llamado la atención. "Es lo que sabe hacer este Gobierno, dibujos e infografías, pero a la hora de la verdad nada", ha recriminado la concejala socialista.

Pineda ha recalcado que en el proyecto presupuestario no figura ninguna partida para la compra de la finca de La Isla, a lo que ha agregado que incluso el presupuesto del Jardín Botánico disminuye. Tampoco figuran cuantías para arreglar las grandes avenidas como Manuel Llaneza o Hermanos Felgueroso, ni para el traslado de la Casa de Encuentros de Mujeres.

En cambio, sí que hay 800.000 euros para reformar el museo Nicanor Piñole, "no se sabe para qué", ha indicado. A esto ha añadido que tampoco hay dinero para darle nuevos usos a la antigua Jefatura de la Policía Local para la "famosa 'playa verde'" sobre el que acaban de hacer un concurso de ideas.

Pineda, asimismo, ha remarcado que no hay "prácticamente nada" para atacar el principal problema de los gijoneses, como es el acceso a la vivienda, no solamente de las familias sino sobre todo de los jóvenes.