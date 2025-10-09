"No habrá intermodalidad hasta bien entrada la década de los 30", advierte Ruiz (PP) sobre la estación

El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, en rueda de prensa en la sede gijonesa de los 'populares'. - EUROPA PRESS

"Puente no es que se olvide de Gijón, es que se está riendo de Gijón", afirma el dirigente local 'popular'

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, ha dado por hecho este jueves nuevos retrasos en la construcción de la estación intermodal en el municipio gijonés.

"No habrá intermodalidad hasta bien entrada la década de los 30", ha augurado Ruiz, en rueda de prensa en la sede del partido, quien ha criticado que la "dejadez" del Ministerio de Transportes ha provocado que la Declaración de Impacto Ambiental del Plan de Vías y la futura estación intermodal caduque, por lo que se ha pedido una prórroga de dos años, hasta 2028.

Esto hará, a su juicio, que el proyecto constructivo de la estación se retrasará todavía más. Ha lamentado, a este respecto, que no hay "ningún" tipo de plazo para el proyecto de la estación, más allá del derribo del viaducto de Carlos Marx.

A mayores, ha augurado que la citada declaración ambiental, aún con la prórroga hasta 2028, caducará en dos años, lo que llevará a reiniciar el proyecto, a su parecer.

En este sentido, ha recalcado que aún se debe presentar el proyecto de la estación, que se retrasó a 2026, luego deberá pasar por el Consejo de Administración de Gijón al Norte, para licitar después el proyecto constructivo e iniciar las obras. "Si alguien cree que pueda hacerse en menos de dos años es que se creen mucho las mentiras desde Madrid", ha remarcado.

Con todo, ha opinado que el Gobierno de Pedro Sánchez, con la complacencia del Principado, han convertido el Plan de Vías en una "mera empresa de demolición que perpetúa la broma de la estación provisional de Sanz Crespo".

Al tiempo, ha incidido en que no existe convenio alguno para ejecutar las obras, ni hay plazo definido para la construcción de la estación intermodal ni hitos previstos del Plan de Vías ni calendario de actuaciones.

"Todo ello 23 años después de constituirse Gijón al Norte", ha reprochado Ruiz, quien ha apuntado que, por el momento, solo se va a demoler el viaducto de Carlos Marx, que permitirá integrar la estación provisional.

Incluso, ha acusado al Ministerio de querer convertir la estación provisional en una "perpetua". "Puente no es que se olvide de Gijón, es que se está riendo de Gijón", ha recriminado al ministro de Transportes.

Unido a ello, ha enmarcado todo ello en la nueva ley de movilidad sostenible que, según él, hace más presión regulatoria sobre empresas y ciudadanos. Se ha quejado, relacionado con ello, de que el Gobierno central dejó a Gijón sin infraestructuras clave para acogerse a esa movilidad sostenible, a su parecer.

Al Gobierno central culpa también de los retrasos en la movilidad vinculada a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (ZALIA), los accesos a El Musel o la pacificación de la avenida de Príncipe de Asturias.

Además, ha advertido de que no por ello el Gobierno de la Nación va a exonerar a los gijoneses de las imposiciones de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

Preguntado sobre si la demolición del citado viaducto no podría evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, ha opinado que se trata de una fase cero que no viene incluida en el proyecto de la estación intermodal, por lo que se podría alegar que no tiene que ver con la construcción de la misma en el informe de impacto ambiental.