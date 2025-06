"No me arrepiento", replica Moriyón a Vox sobre la entrega de la medalla de Hijo Predilecto a Santiago Carrillo

"No queremos calles con nombres de asesinos ni de un mando ni de otro", afirma Rouco

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha rechazado este miércoles, en el Pleno Municipal, el ruego presentado por Vox para revocar la distinción de Hijo Predilecto otorgado al ex dirigente del PCE Santiago Carrillo, ya fallecido, y la retirada de su nombre del callejero gijonés.

"No me arrepiento", le ha dejado claro la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, respecto a que fue ella, como regidora en su primer mandato, la encargada de entregar este reconocimiento en el acto Honores y Distinciones de 2011, que habían sido aprobados en 2010 por un mandato anterior.

También la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, tras rechazar el ruego de Vox, ha recalcado que, al margen del fallecimiento de Carrillo, "nada ha cambiado" desde que se aprobó la distinción de Hijo Predilecto.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que son varios los ayuntamientos en los que Vox solicita el cambio de nombre de calle o distinción de Carrillo u otras personas semejantes con ideología comunista. "En ninguno de ellos, en todo el territorio nacional, lo han conseguido", ha recalcado López Moro, quien ha agregado que tampoco lo consiguieron cuando lo pidieron en el año 2020 al Gobierno nacional para que obligara a los municipios a hacerlo.

"Reducir los contenidos de nuestro ruego de hoy a una simple inconveniencia, provocación o impulso o posicionamiento político es un argumento absurdo, porque los hechos que lo sustentan son objetivos", le ha contestado Rouco.

Esta ha sostenido que "ningún personaje que haya participado directamente o indirectamente en matanzas o en la eliminación sistemática de adversarios ideológicos debe ocupar un espacio destacado en nuestra sociedad actual", ha señalado, a lo que ha asegurado que es el caso de Santiago Carrillo.

A mayores, ha considerado que rechazar este ruego demuestra del Gobierno local "su parcialidad y un posicionamiento alineado con el sectarismo de la memoria selectiva instaurada por las izquierdas".

Rouco, asimismo, ha dicho coincidir con que Vox está de acuerdo que ni fascistas ni comunistas deben ser homenajeados si tienen sangre en las manos. "Quitar a Carrillo no es borrar la historia, es no premiar la represión", ha reclamado. "No queremos calles con nombres de asesinos ni de un mando ni de otro", ha insistido.

Así lo ha hecho con referencia a la matanza de Paracuellos, de la que responsabiliza a Carrillo. "No es una ideología, es historia", ha afirmado. "Nosotros solo presentamos hechos y respeto y no tenemos que pedir permiso a la izquierda para hacer justicia", ha remarcado.

En respuesta, López Moro le ha replicado que el Gobierno local no está para confrontaciones ni para reabrir heridas y menos para utilizar la memoria democrática "como un arma o arrojadiza", ha asegurado.

"Desde Foro Asturias apostamos por una memoria democrática que reconozca a todas las víctimas, que contribuya a una sociedad más justa, no más enfrentada", le ha traslado a la portavoz de Vox.