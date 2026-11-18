El cabeza de lista por Asturias del Frente Amplio al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, partica en un acto político de la coalición en el que interviene la candidata de Frente Amplio a la Presidencia de España, Ada Colau. - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por Asturias del Frente Amplio al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha criticado este miércoles, tanto al PP como al PSOE, que llevan años "maltratando" a Gijón en materia de infraestructuras, y con promesas electorales "incumplidas", como los accesos a El Musel y esa licitación fallida del vial de Jove, que fue, según él, un "fraude" electoral.

Ha arremetido, también, contra quien pretende especular con el 'solarón' y hacer "caja" con el suelo público. "Venimos a seguir un calendario público, con fechas reales, con presupuesto y con una evaluación periódica", se ha comprometido.

"Hay que elegir bando entre fondos buitre que quieren convertir nuestros barrios en parques temáticos o casinos, o poder decidir sobre nuestras vidas y nuestros territorios", ha defendido, como también ha reclamado "ningún desahucio más sin alternativa habitacional" bajar un 35% el alquiler. Además, ha abogado por 'frayar' a los ricos a impuestos y ha reivindicado la oficialidad del asturiano.

"Cómo pueden ser tan negacionistas lingüísticos si una se llama Pumariega y no Bosquecillo de Manzanos", se ha preguntado irónicamente sobre la candidata del PP en Asturias o que el candidato de Vox se apellida Figaredo y no Higaredo.

Asimismo, ha remarcado que hay que elegir entre un turismo "depredador" que expulsa a las familias de los barrios o disfrutar de una vida que merezca la pena ser vivida cada día, "sin pedir permiso a nadie".

"Porque detrás de cada problema de contaminación o de devastación de la biodiversidad hay un empresario capitalista que quiere convertir la naturaleza en una mercancía para su beneficio privado", ha reprochado. "Ningún sistema económico por encima de los ecosistemas", ha apoyado.

Al tiempo, ha criticado que siguen "mercantilizando" las vidas de las personas y ha apostado, por contra, por un proyecto de justicia global. "Esto va de conquistas sociales", ha asegurado.

"Nos quieren minorizar", ha alertado, a lo que ha dejado claro que las mujeres, la clase trabajadora, las personas LGTBIQ++, las personas racializadas, las personas con discapacidad, "no somos minorías". "Somos muchas más", ha añadido.

Ha destacado, en este sentido, que defienden los derechos de las mujeres, los laborales, los medioambientales y el acceso universal a los servicios públicos "desde la misma trinchera, que es la trinchera del Frente Amplio". "Los derechos nunca han avanzado gracias a quienes se resignan ante la injusticia", ha remarcado Ponte. "Nos hablan de patria, pero ninguna bandera es tan grande como para tapar su corrupción", ha señalado.

IMPUESTOS

Valero, por su lado, ha alertado de que estas elecciones "nos jugamos un modelo de sociedad". "Vamos a freír impuestos a los especuladores", ha avanzado, al tiempo que ha abogado por expropiar a los fondos buitres y meter mano a las herencias de diez millones de euros o más. "Se acabó robar a la gente trabajadora", ha recalcado.

"No tenemos portadas en Lecturas, pero somos la izquierda útil que arregla las cosas", ha destacado con alusión a la aparición en la revista de Pedro Sánchez.

"Disputarle la guapura desde la izquierda", ha bromeado, para después recriminar que el PSOE llame al voto útil. Para él, el voto útil está en para qué sirve ese escaño, a lo que ha apuntado que el del Frente Amplio es el que no se conforma como el PSOE y el que no se resigna a que gobierne Feijóo y Abascal.

Álvarez, por su parte, ha animado a estar a la altura para que Asturias plante cara al fascismo y para no dejar a nadie atrás por falta de recursos.

Díaz, en su caso, ha recalcado que este 29 de noviembre "votamos en defensa propia", por los servicios públicos, para parar la especulación y que no gobierne quien no cree en la violencia machista o el LTGBIQ+.

Por su parte, Barbero ha llamado la atención sobre los derechos de los trabajadores frente al modelo de los "patriotas de pulserita", los especuladores y rentistas, a lo que ha bromeado con llamar "Frigodedo" a Figaredo.