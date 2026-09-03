"No vamos a elegir entre regular y construir; vamos a hacer las dos cosas", dice el Principado

Vivienda declarará zonas tensionadas "con los ayuntamientos o sin ellos" - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Vivienda del Gobierno asturiano, Daniel Sánchez, ha dicho este jueves que declarar una zona de mercado regional tensionado no consiste únicamente en intervenir sobre los alquileres, sino que significa reconocer que existe un desequilibrio y que se ponen en marcha un conjunto de políticas públicas para corregirlo.

"No vamos a elegir entre regular y construir. Vamos a hacer las dos cosas. Hay que proteger a quien hoy está pagando un alquiler que no puede asumir y, al mismo tiempo, aumentar la oferta pública para que dentro de unos años haya menos hogares sometidos a esa presión", ha subrayado Sánchez.

El Principado considera que la declaración de zonas tensionadas debe entenderse como el punto de partida para desplegar políticas públicas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y no como una medida aislada de control de precios.

"Hay quien pretende presentar las zonas tensionadas como si fueran una política exclusivamente de limitación de precios. Eso es desconocer lo que dice la propia Ley de Vivienda. El artículo 18 establece un diagnóstico, una declaración y, después, un plan específico para corregir los desequilibrios. Y corregir esos desequilibrios significa aumentar la vivienda pública y asequible, movilizar recursos y actuar sobre la oferta", ha explicado Sánchez, que ha puesto en valor los 2,9 millones que Asturias ha captado del Estado para ampliar el parque público y construir pisos asequibles en las zonas tensionadas.