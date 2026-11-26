Concentración por víctimas de violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, ha encabezado el minuto de silencio que se ha guardado en el exterior de la Delegación del Gobierno para condenar los feminicidios por violencia de género de Covadonga Patricia, asesinada en Gijón, de 30 años; Elena, de 37 años en Albacete, y María Jesús, de 47 años, en Madrid. Los asesinatos ocurrieron los días 12, 19 y 18 de noviembre, respectivamente.

A la concentración han asistido personal de la Delegación del Gobierno y del resto de la Administración General del Estado y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Con las confirmaciones de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 47 en 2026 y a 1.388 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Desde 2013, son 68 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 548 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España. En el 2026 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España asciende a 38.

La Delegación del Gobierno en Asturias junto al Ministerio de Igualdad y el resto de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de España y las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado trasladan su más rotunda condena ante los asesinatos por violencia de género y afirman en una declaración institucional que se va "a perseverar" para seguir avanzando desde la "unidad y la firmeza" hacia una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

La declaración ha sido leída por Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias. En la declaración institucional se incide en que, como sociedad democrática, no se puede tolerar "ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".