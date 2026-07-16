Nueva inversión en Llanes: Movilidad licita por más de 4,7 millones el muelle de espera del puerto

Infografía de la nueva inversión en el puerto de Llanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a licitación las obras del nuevo muelle de espera del puerto de Llanes, una actuación estratégica para reforzar la capacidad operativa de la instalación portuaria. El proyecto cuenta con un presupuesto máximo de 4.787.413 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de agosto. El plazo de ejecución previsto es de 36 meses.

La infraestructura se construirá en la margen sur de la dársena exterior y dispondrá de 183 metros de longitud, según ha detallado el Gobierno asturiano en nota de prensa. Su objetivo es ampliar la capacidad de atraque del puerto, tanto para la flota profesional como para las embarcaciones de recreo en tránsito.

La actuación incluye la construcción de un contradique de 20,5 metros que garantizará las condiciones de abrigo necesarias frente al oleaje que entra por la bocana. Este elemento se situará en el extremo oeste del muelle, frente al contradique norte que delimita la dársena pesquera interior, configurando una entrada al puerto de 21 metros de ancho.

El muelle contará con dos metros de calado y estará cimentado sobre una base de hormigón asentada directamente sobre la roca, una vez realizados los trabajos de dragado necesarios. Además, se equipará con escalas, bolardos y argollones para facilitar el atraque y la operación de las embarcaciones.

El proyecto incluye la creación de nuevos espacios de servicio asociados a la actividad portuaria. Entre ellos destaca una explanada de 2.260 metros cuadrados situada junto al muelle, que será urbanizada y dispondrá de acceso peatonal desde el paseo de la margen sur del puerto.

La conexión con el núcleo urbano se realizará mediante un nuevo vial que partirá de la calle San Antón, a la altura de la antigua Tijerina. Este acceso, de 102,7 metros de longitud y 8,5 metros de anchura, discurrirá paralelo al muelle y contará con calzada de doble sentido y aceras en ambos márgenes.

Además del acceso desde la calle, la explanada podrá alcanzarse a pie desde el paseo portuario mediante unas escaleras previstas junto al muro de contención situado en el extremo oeste del vial.

La actuación permitirá aumentar de forma significativa la capacidad de atraque del puerto. Según las estimaciones, el muelle podrá albergar una media de diez embarcaciones, en función de sus dimensiones. Esta mejora resultará especialmente útil durante los periodos de mayor actividad pesquera, como determinadas costeras o las campañas de ocle, cuando se incrementa notablemente la presencia de barcos en la instalación.