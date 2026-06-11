Nueve concejos del Suroccidente se unen en una multitudinaria protesta en Cangas del Narcea

Participantes en la manifestación que este jueves ha recorrido Cangas del Narcea. - AYTO. DE ALLANDE

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'El Suroccidente también es Asturias' ha promovido la manifestación que ha tenido lugar este jueves en Cangas del Narcea, donde decenas de vecinos de Salas, Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime, Belmonte, Somiedo, Tineo, Ibias y Degaña han recorrido las calles desde la Plaza de la Oliva hasta el Ayuntamiento para exigir inversiones destinadas a la mejora de las infraestructuras y carreteras de la comarca.

La movilización ha buscado reclamar mayor seguridad vial y denunciar el "abandonno" del Suroccidente asturiano, recordando que en el año 2021 se produjo la pérdida de una vida humana a causa de un desprendimiento de tierra. Según ha expuesto la organización, el objetivo prioritario es evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en la red viaria.

Desde la plataforma defienden la necesidad de garantizar servicios e infraestructuras "dignas" que permitan "construir un futuro" en el territorio y asegurar la continuidad de sectores clave de la economía local, tales como las ganaderías, la producción de vino, miel, carne y leche, así como la actividad de los pequeños negocios y los establecimientos hosteleros.

Han incidido en que estas inversiones en comunicaciones resultan fundamentales para mantener la fijación de población en las zonas rurales, salvaguardar el funcionamiento de los colegios y del hospital comarcal, y sostener el empleo en las minas y las actividades de cuidados a los mayores de la zona.

En esta jornada reivindicativa, muchos negocios han acordado cerrar sus puertas durante una hora en señal de protesta.