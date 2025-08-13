Nueve municipios del occidente asturiano estarán mañana en riesgo 'muy alto' de incendios forestales

Mapa del riesgo de incendios forestales en Asturias mañana, 14 de agosto.
Mapa del riesgo de incendios forestales en Asturias mañana, 14 de agosto. - INDUROT
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 13 agosto 2025 11:39
   OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Nueve municipios del occidente asturiano tendrán este jueves un índice de riesgo 'muy alto' de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   Se trata de los concejos de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. Otros 48 municipios estarán en riesgo 'alto', mientras que el resto de la región permanecerá en riesgo 'moderado' y 'bajo'.

   El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

