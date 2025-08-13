Nueve municipios del occidente asturiano estarán mañana en riesgo 'muy alto' de incendios forestales

Mapa del riesgo de incendios forestales en Asturias mañana, 14 de agosto. - INDUROT

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve municipios del occidente asturiano tendrán este jueves un índice de riesgo 'muy alto' de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Se trata de los concejos de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. Otros 48 municipios estarán en riesgo 'alto', mientras que el resto de la región permanecerá en riesgo 'moderado' y 'bajo'.

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.