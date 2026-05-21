El nuevo contrato de la ORA de Siero mantiene los 30 minutos gratis y fija una tarifa de 1,5 euros en los disuasorios

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SIERO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, el nuevo contrato para la gestión del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento (O.R.A.) en el concejo, una concesión que tendrá una duración de cinco años no sujetos a prórroga y que mantendrá la gratuidad de los primeros treinta minutos de estacionamiento regulado para todos los usuarios.

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio, Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han informado en rueda de prensa de los detalles del nuevo servicio, que mantendrá la gratuidad de los primeros treinta minutos de estacionamiento para todos los usuarios en las zonas reguladas. Según ha destacado el Ejecutivo local, el objetivo de esta medida es favorecer la rotación de vehículos, facilitar las gestiones rápidas y apoyar la actividad comercial en los núcleos urbanos.

El contrato contempla que los aparcamientos disuasorios de Lugones y Pola de Siero cuenten con una tarifa reducida de 1,5 euros por el día completo, además de un bono mensual de 30 euros.

El regidor ha explicado que el nuevo modelo de contrato "cambia completamente el sistema anterior", ya que la empresa adjudicataria asumirá el riesgo de explotación y, además, aportará al Ayuntamiento un canon variable del 23,01% de los ingresos del servicio. García ha avanzado que estos ingresos "se reinvertirán en generar nuevos aparcamientos y mejorar los existentes".

En relación con los plazos para la entrada en funcionamiento, tras la publicación de la adjudicación deberá transcurrir el plazo legal previo a la formalización del contrato. Una vez que se proceda a la firma, la empresa dispondrá de un mes para la puesta en marcha efectiva del servicio.

AMPLIACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE POLA DE SIERO

El alcalde ha aclarado que el único incremento de plazas de zona azul se llevará a cabo en el entorno del centro de salud de Pola de Siero, una medida con la que se pretende atender a la demanda de usuarios y vecinos ante la dificultad histórica para encontrar estacionamiento en ese punto concreto.

"El objetivo de la regulación es favorecer la rotación y beneficiar especialmente al comercio, para que quien viene a hacer una compra o una gestión pueda encontrar aparcamiento", ha subrayado García, quien ha concluido que los aparcamientos disuasorios están pensados para aquellas personas que por motivos laborales o personales necesitan dejar el vehículo todo el día de forma económica.

Por último, desde el Consistorio han detallado que la nueva adjudicación incorpora la renovación de parquímetros y señalización, nuevos sistemas de pago y herramientas de control y supervisión más modernas para optimizar la atención a los usuarios.