El nuevo Delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle, asume el cargo con voluntad continuista

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel Jesús Moreno del Valle ha tomado este jueves posesión de su cargo como Delegado de Defensa en el Principado de Asturias con "ilusión" y con la voluntad de mantener una línea continuista con lo que ha estado llevando a cabo estos años.

Así lo ha manifestado en su intervención al tomar el relevo del Coronel Juan Luis González Martín, en la sede de la Delegación de Defensa del Principado.

"La idea fundamental que me gustaría transmitir es que vamos a mantener una línea continuista con lo que ha estado llevando a cabo la Delegación de Defensa de Asturias durante estos años, porque se ha demostrado realmente eficaz y los pilares fundamentales van a seguir siendo el impulso de toda la cultura de defensa, el apoyo a la industria de defensa, el apoyo a la gestión del personal y toda la parte de gestión patrimonial", ha explicado.

El nuevo Delegado de Defensa, nacido en Zaragoza, ha asegurado empezar en esta nueva etapa "muy ilusionado", al ser este un "pequeño sueño hecho realidad".

Y es que ha asegurado que tenía la intención siempre de volver al Principado, donde ya estuvo durante tres años como jefe del Batallón San Quintín hace casi ya una década.

"La vida militar me ha premiado con esta fortuna y estoy muy orgulloso y la empiezo con muchísima ilusión. Soy consciente de que tengo un reto muy significativo, el listón, si me permite la expresión, está muy alto, pero pondremos todo nuestro empeño e intentaremos que no baje la calidad de servicio que aportamos al Principado", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.