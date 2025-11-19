Un nuevo detenido en una operación contra el tráfico de drogas a gran escala en Asturias

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en el marco de una operación contra el tráfico de drogas a gran escala en Asturias. La semana pasada la Policía Nacional ya detuvo a otras cuatro personas, una de las cuales ingresó en prisión mientras que las otras tres fueron puestas en libertad provisional.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de este acusado, a quien el Ministerio Fiscal atribuye un delito de pertenencia de organización criminal, tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

El Fiscal solicitó esta medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga, ya que el detenido, de nacionalidad extranjera, conserva vínculos con su país de origen, lo que incrementa el riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la Justicia. También solicita la prisión en atención a la gravedad de los hechos y a la pena que, en caso de condena, pueda imponerse al investigado y para evitar la destrucción de medios de prueba.