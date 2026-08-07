El nuevo horno híbrido de Saint-Gobain en Avilés (Asturias) recibe el respaldo financiero de la UE

Archivo - Un camión en las inmediaciones de la factoría Saint Gobain Cristalería en Avilés - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Saint-Gobain Glass ha formalizado la firma del contrato con la Unión Europea para la concesión de una ayuda destinada al proyecto 'Furhy' que permitirá construir un horno eléctrico híbrido a gran escala en la planta de Avilés (Asturias).

Fuentes de la compañía han destacado a Europa Press que el proyecto se enmarca en la apuesta de Saint-Gobain por la innovación tecnológica y la descarbonización de la industria, contribuyendo al desarrollo de soluciones más sostenibles para el sector del vidrio. Asimismo han señalado que la inversión costituye "una muestra del compromiso de Saint-Gobain con Asturias y con el fortalecimiento de su tejido industrial".

Las mismas fuentes han manifestado que "este avance ha sido posible en un contexto de diálogo y colaboración, que ha permitido seguir construyendo una visión compartida sobre el futuro de la planta". En este sentido, han valorado "la implicación y el compromiso mostrado por todos los interlocutores que han contribuido a generar un entorno favorable para el desarrollo de este proyecto estratégico".

Por último, han remarcado la importancia de la firma del último convenio, que ha sido "clave" para que "este proyecto haya llegado a buen puerto". En ese sentido, ha apreciado el rol de UGT y CCOO en el desarrollo de ese convenio.

ALIANZA CON AGC Y REDUCCIÓN DE EMISIONES

Esta subvención europea respalda la iniciativa anunciada por Saint-Gobain y AGC Glass Europe para construir en la planta asturiana un horno eléctrico híbrido a gran escala, con el objetivo de reducir de manera significativa las emisiones directas de CO2 en la fabricación de vidrio plano.

La construcción del nuevo equipamiento, que sustituye al horno actual de la fábrica de Avilés, comenzará en enero de 2027, mientras que la reanudación de la producción ha quedado fijada para el segundo semestre de ese mismo año.

El proyecto 'Furhy' da continuidad a la experiencia iniciada en 2023 con el proyecto 'Volta', un horno piloto electrificado de menor escala para República Checa con el que se ha demostrado la viabilidad de estas soluciones.

Según expone la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Presss, la nueva instalación se ha diseñado para alcanzar un 75% de electrificación en el proceso de fusión, alimentándose con energía de bajas emisiones contratada a través de acuerdos de suministro renovable en España por parte de Saint-Gobain.

Según sus estimaciones, la puesta en marcha de esta instalación ha previsto evitar cerca de 80 kilotones de emisiones de CO2 al año, lo que significa una reducción del 50% en comparación con los sistemas alimentados por gas convencional. Asimismo, se ha calculado un ahorro anual de 265 GWh de gas natural, equivalente a una disminución del 80%.