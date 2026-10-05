El nuevo pantalán para la flota pesquera de Lastres culmina una inversión en el puerto de más de 5 millones

Nuevo pantalán Lastres. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha finalizado la construcción del nuevo pantalán para la flota pesquera de Llastres, con un coste de 281.443 euros. Esta financiación se suma a los 4,7 millones, cofinanciados con fondos Feder, que el Ejecutivo autonómico ha destinado a las obras para mejorar el abrigo y la seguridad del puerto.

Según recuerda el Principado, la inversión global, que supera los 5 millones en esta legislatura, pone a punto las instalaciones del recinto portuario.

La restitución del pantalán para la flota pesquera se afrontó una vez retirada la plataforma provisional, construida para colocar la grúa que efectuó la recarga de los 378 bloques para reforzar el dique. Este nuevo pantalán se ubica en la misma posición que el anterior.

Este muelle, situado en la zona más interior de la dársena, permite el atraque de 17 embarcaciones pesqueras de 6 a 14 metros de eslora. El acceso se realiza por medio de una pasarela móvil de 16 metros de largo con estructura de aluminio marino y pavimento de madera sintética.

El equipamiento dispone a su vez de fingers de atraque de las medidas adecuadas a las embarcaciones que podrían usarlo. Las obras se completan con la instalación de torretas para el suministro de agua y electricidad a los barcos y de emergencia, con extintores y aros salvavidas.