Nuevo parking del Campillín en Oviedo: la iniciativa privada ya puede presentar propuestas

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Oviedo ha aprobado la apertura de un trámite de audiencia a la iniciativa privada para que, durante un plazo de dos meses, las empresas interesadas puedan presentar sus estudios de viabilidad sobre el futuro aparcamiento del Campillín. El acuerdo fue adoptado en la sesión municipal celebrada el 12 de febrero de 2026 y publicado oficialmente este lunes.

El procedimiento permitirá que las entidades privadas presenten propuestas que incluyan la redacción del proyecto de ejecución, las obras de construcción, la urbanización del entorno y la posterior explotación del nuevo estacionamiento.

El anteproyecto de reurbanización publicado por el Ayuntamiento y que las empresas ya pueden consultar, detalla una intervención en 8.025 metros cuadrados destinada a transformar la superficie actual en una plaza pública horizontal y accesible, con una estimación de coste de 2,3 millones de euros. El objetivo de la actuación es "integrar y significar la puerta de entrada al Antiguo".

En el documento, los arquitectos proponen mejorar la conexión peatonal entre los barrios de Santo Domingo y el Antiguo y crear un espacio que favorezca la fluidez de los recorridos y sirva para acoger también eventos. Además, establece que los accesos peatonales del nuevo aparcamiento subterráneo se deben ubicar estratégicamente para no interferir visualmente ni interrumpir las circulaciones de la plaza.

Las empresas que presenten proyecto tendrán que enfrentarse a condicionantes como la fuerte pendiente de la zona y deberán diseñar cómo se puede recuperar la continuidad desde las calles Carpio y Oscura hasta la plaza de Santo Domingo. El aparcamiento contará con tres plantas de más de 3.000 metros cuadrados cada una, con un total de 380 plazas.