El nuevo parque de Bomberos se licitará en 2026, con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros

Infraestructuras está ultimando el proyecto para su licitación

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón está terminando de redactar el proyecto del nuevo parque de Bomberos, que pasará a una parcela ubicada junto al barrio de Nuevo Roces.

Según la información facilitada desde el Consistorio gijonés, la intención de la Concejalía es licitar la construcción del parque de bomberos en 2026.

En este sentido, la estimación hecha por la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales es que el presupuesto global alcance unos cuatro millones de euros.