Nuevo recorrido y menos animales en la Cabalgata de Reyes de 2026

Presentación de la Cabalgata de Reyes de Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes de 2026 en Oviedo ofrecerá el próximo 5 de enero un nuevo recorrido en el que casi 2.000 figurantes acompañarán a los Reyes Magos en su visita a la capital asturiana, con una comitiva en la que habrá menos animales que en años anteriores por la dermatosis nodular contagiosa.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, y el director artístico de la Cabalgata, Luis Antonio Suárez, han presentado este lunes la cabalgata desde el nuevo centro de operaciones, ubicado en el IES Alfonso II.

En esta edición, los Reyes Magos tendrán como "ayudantes" al empresario Pedro Luis Fernández, presidente del grupo GAM, al piloto colungués Javi Villa, y al sociólogo Prince Kennedy.

UNA CABALGATA "HISTÓRICA"

La Cabalgata de Reyes de Oviedo empezó a celebrarse en 1935. Hoy en día, continúa con un diseño y vestuarios originales de 1959. Además, cuenta con tracción únicamente de tipo animal, con caballos que impulsan las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La hora de salida será las 18.30 horas del 5 de enero y de la calle Santa Susana. Sus majestades recorrerán la calle Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Arguelles para volver por y la calle Marqués de Santa Cruz. En este recorrido se producirá una parada en la Plaza de la Catedral para la Adoración de los Reyes al Niño.

La responsable municipal de Festejos ha aclarado que los Reyes llegarán a la ciudad de Oviedo el próximo domingo día 4 a las 16:30 horas de la tarde para recibir a los niños y niñas en el Palacio de Congresos y Exposiciones, hasta las 20.00 horas. También lo harán el mismo día 5, de 11.00 a 14.30 horas.

También habrá cabalgatas en la zona rural que recorrerán diferentes centros sociales como Tudela Veguín, La Manjoya, San Esteban, La Mortera, Anieves, Tudela Agüeria, San Claudio, Las Campas, Villaperi, Colloto, Faro, Las Caldas, Latores, Caces y Santa Marina de Piedramuelle.