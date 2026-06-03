El nuevo retraso hasta 2028 en la entrega de trenes desata una cascada de reproches en la Junta General

Archivo - Ave trayecto Madrid-Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado han reaccionado este miércoles al retraso hasta 2028 en la entrega de la nueva flota de trenes de cercanías reflejado en el último informe del Tribunal de Cuentas, coincidiendo mayoritariamente en la exigencia de explicaciones y en el reproche ante la falta de coordinación entre las administraciones central y autonómica.

La diputada del PP Beatriz Polledo ha afirmado que "alguien tendría que dar explicaciones" ante el hecho de que se haya adelantado un pago de 16,2 millones de euros a la empresa adjudicataria, se prometiese un "coste cero" y se asegurara que las unidades estarían listas en 2026, "cuando la realidad es que ya vamos camino de 2028".

A juicio de la parlamentaria 'popular', se trata de un "escándalo de gestión del dinero público de todos los asturianos" y también de un "escándalo de relato" en el que el presidente asturiano, Adrián Barbón, "no puede seguir presentándose como ese mero espectador que no sabe nada". "Barbón blanqueó todo este engaño que estamos ahora descubriendo", ha censurado. Ha afeado que Barbón acudiera a Madrid en febrero de 2023 a "vender una colección de engaños" con los denominados 'Acuerdos de la Castellana'.

Polledo ha detallado que en febrero de 2021 Renfe pagó a la empresa CAF el 10 por ciento del contrato --los citados 16,2 millones-- "a cambio de nada". Con todo, ha remarcado que "lo más grave y lo más escandaloso es que Adif, Renfe y la propia compañía sabían que a esa fecha los trenes no cabían por los túneles y que el contrato era inviable".

En este sentido, ha ligado lo sucedido a los responsables políticos y de gestión de aquel momento. Así, ha recordado que José Luis Ábalos era el ministro que licitó y adjudicó el contrato; que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está "investigada por cinco delitos de la 'trama Koldo'"; que el presidente de Renfe que pagó el anticipo está "desaparecido" tras cobrar 600.000 euros; y que la exministra Raquel Sánchez, que "avaló aquel coste cero", ha sido "ascendida" a presidenta de Paradores.

Preguntada por los retrasos ferroviarios, la portavoz de Vox, Carolina López, ha señalado que es "un ejemplo más de la desidia y la falta de autoridad" de Barbón, de quien ha dicho que "no pinta absolutamente nada dentro del Gobierno de Pedro Sánchez" y que utiliza la Alianza por las Infraestructuras para tapar su gestión. "Nos anuncian medidas y grandes titulares, pero todo está sin hacer; a lo mejor dentro de 20 años tenemos la ventanilla de un tren", ha ironizado.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha reclamado "transparencia" para determinar si dicha demora se va a producir y de quién es la responsabilidad, si de la empresa adjudicataria, de Adif o del propio Ministerio de Transportes. Asimismo, ha pedido aclarar si la opción de compra que contempla el contrato para diez convoyes adicionales llegará finalmente a Asturias.

Vegas ha lamentado el "triste historial de desencuentros" que el Ministerio acumula con la comunidad autónoma en infraestructuras como el peaje del Huerna o el vial de Jove. "Ya va siendo hora de que escuchen a los asturianos", ha denunciado, añadiendo que, aunque la gratuidad de las cercanías ferroviarias se aprobó como una compensación positiva, "no es suficiente".

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha calificado de "verdaderamente preocupante" la total ausencia de mecanismos de coordinación periódica entre el Gobierno del Principado y el de España tras el primer "fiasco" de los trenes que "no cabían por los túneles". Asimismo, ha afeado que la comisión bilateral anunciada tras aquel escándalo esté "inédita" y fuera únicamente "un anuncio electoral".