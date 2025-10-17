Nuevos cortes totales en el puente de Ribadesella (N-632): fechas y horarios

Archivo - Dos personas pasan por el puente de Ribadesella, antes del inicio de las obras de ampliación. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en las obras de rehabilitación estructural y funcional del puente de Ribadesella y ha programado dos nuevos cortes al tráfico los días 21 y 23 de octubre.

En una nota de prensa informan de que para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se han programado dos cortes totales puntuales de tráfico en las siguientes fechas y horarios:

Martes 21 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 2.

Jueves 23 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 1.

Durante ambos cortes se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente, así como el acceso a vehículos de emergencia, previa adecuación del entorno y de la maquinaria necesaria para garantizar su tránsito seguro.

Como itinerario alternativo, se recomienda el uso de la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).

El resto de jornadas se mantiene el actual corte de carril con paso alternativo regulado por semáforos, operativo de lunes a domingo, de forma ininterrumpida.