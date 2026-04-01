Nuevos nombramientos en DuPont y Arclin consolidan la gestión y el empleo industrial en Asturias

Fernando Ronzón, director general de DuPont España, y Ángela Santianes, directora general de Arclin en España. - DUPONT

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fernando Ronzón ha sido nombrado director general de DuPont en España y Ángela Santianes directora general de Arclin en España. Ambos ejercerán sus funciones desde el complejo industrial de Tamón, en Asturias, donde mantienen su actividad los centros de gestión y producción de ambas compañías.

Tal y como ha informado la propia compañía, el Centro Global de Servicios de DuPont seguirá operando desde Asturias, con más de 300 profesionales, en su mayoría asturianos, que gestionan Finanzas, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información, Compras y Logística, Ingeniería, Atención al Cliente y Tutela de Producto.

Además, DuPont posee el Centro Global de Tecnología del Agua en Tarragona, con alrededor de 45 empleados de perfil técnico que son una referencia en la I+D+i de la empresa en su división de Agua y una sede comercial en Barcelona.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El asturiano Fernando Ronzón, es licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas y abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Antes de incorporarse a DuPont, ha trabajado como director del Área Fiscal en KPMG, especializado en fusiones y adquisiciones.

Ha formado parte de DuPont desde 2018 como responsable de Tributación en Europa, Oriente Medio y África, puesto al que ahora añade la dirección general en España.

Por su parte, Ángela Santianes Arbesú ha sido nombrada directora general de Arclin en España y liderará los 306 trabajadores de la división de aramidas del complejo industrial, cuya propiedad se transfiere a Arclin.

Coordinará las plantas de manufactura Nomex e ICL y al personal de apoyo en áreas de Seguridad, Salud y Medioambiente, Tutela de Producto, Atención al Cliente, Infraestructuras, Ingeniería, Finanzas y Tecnologías de la Información. Santianes supervisará además los acuerdos de prestación de servicios mediante los que DuPont apoyará temporalmente las operaciones de Arclin.

Ambas compañías mantendrán su integración en Asturias, colaborando con la universidad y participando en foros empresariales, y Arclin gestionará programas ambientales y facilitará servicios a las empresas que operan desde el complejo industrial, incluidas Celanese, Corteva, DuPont, Magnera y Qnity.