Los Nuncios Ovetenses se reúnen en Madrid para celebrar el Día de Asturias y proyectar el nombre de Oviedo

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió en el Ayuntamiento de Oviedo el título de Nuncio Ovetense - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid será este martes 8 de septiembre el punto de encuentro de los Nuncios Ovetenses con motivo del Día de Asturias. El almuerzo, que tendrá lugar en el restaurante La Máquina Original, reunirá a destacados representantes de la sociedad civil, empresarial, cultural e institucional que mantienen un especial vínculo con Oviedo y que han asumido, desde sus respectivos ámbitos de actividad, la particular condición de embajadores de la capital asturiana.

Según informa la organización, el título de Nuncio Ovetense se promueve para reconocer a personalidades de relevancia que, sin haber nacido en Asturias, ni estar vinculada a ella han demostrado un especial cariño por Oviedo y por Asturias y una verdadera voluntad de pertenencia a la ciudad.

La condición de Nuncio lleva aparejada una singular misión: ejercer como Embajador de Oviedo en sus respectivas ciudades de origen o de residencia y contribuir a proyectar el nombre, la identidad y los valores de la ciudad más allá del Principado.

Así, el encuentro del Día de Asturias reunirá tanto a los Nuncios Ovetenses que ya han recibido esta distinción como a los tres próximos Nuncios, que participarán en el almuerzo antes de recibir formalmente el título el próximo 4 de noviembre de manos del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Se trata del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza y el destacado ejecutivo del sector energético, Rafael Miranda.

Con ellos, la nómina de Nuncios Ovetenses seguirá creciendo y consolidando una iniciativa que busca crear una red de personalidades vinculadas a Oviedo desde fuera de Asturias. Entre quienes ya ostentan esta distinción figuran Xandra Falcó, Marquesa de Mirabel y Presidenta del Círculo Fortuny; Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp; Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare; José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid; Ana de la Cueva, Presidenta de Patrimonio Nacional; y José Bogas, Consejero Delegado (CEO) de Endesa.

La celebración del Día de Asturias servirá también para reivindicar la gastronomía como una de las grandes expresiones de la identidad asturiana. Así, los Nuncios compartirán una comida netamente asturiana en la que no faltarán algunos de los platos más representativos de la región, como la fabada, ni uno de sus postres más emblemáticos, el arroz con leche.

La cita de este martes tendrá además continuidad el próximo 4 de noviembre, cuando Ángel Asensio, Ximena Caraza y Rafael Miranda recibirán oficialmente el título de Nuncios Ovetenses en Oviedo, incorporándose formalmente a esta particular embajada de la ciudad.

El título de Nuncio Ovetense es una iniciativa de Vivir Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo y está patrocinado por: Interproteccion, Joyería Quirós de Oviedo, Confitería Camilo de Blas, Hyundai Asturias, Tierra Astur y Caja Rural de Asturias.