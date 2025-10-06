"Con obligaciones va a ser mucho más difícil conseguir resultados", dice Foro sobre zonas tensionadas

El portavoz del Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

Martínez Salvador aboga por dar seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para que las pongan en alquiler

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha dejado claro este lunes que el Gobierno local siempre estará más cercano a posturas que vayan encaminadas a dar seguridad jurídica a los propietarios de viviendas y a incentivarles para que las pongan en alquiler antes que obligarles.

"Creo que con obligaciones va a ser mucho más difícil conseguir resultados", ha asegurado el edil, en declaraciones en los medios de comunicación tras la presentación del programa 'Calabazas y Calaveras' respecto a la limitación de precios en zonas declaradas tensionadas, como sería Cimadevilla y La Arena.

Martínez Salvador ha incidido, asimismo, en que para que se pueda declarar una zona como tensionada hay que elaborar una serie de informes que el Ayuntamiento gijonés, en lo que respecta a Gijón, desconocen.

"Los tendremos que estudiar", ha apuntado, antes de recordar que el Pleno Municipal acordó que todas las medidas que se deban de tomar tienen que ser "consensuadas y negociadas con carácter previo".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno local sigue ofreciendo diálogo para poder llevar a cabo medidas que tanto el Principado y el Ayuntamiento de Gijón estén dispuestos a aceptar.

Al tiempo, ha indicado que el objetivo que tienen todas las administraciones es conseguir que haya más mercado de oferta inmobiliaria para los ciudadanos.

En el caso del Ayuntamiento, ha recalcado que están liderando un plan, con referencia al Plan Llave, que es, a su juicio, una estrategia municipal "muy ambiciosa", para poner a disposición del mercado inmobiliario suelos residenciales, condicionándolos a que sean para construir ellos vivienda siempre protegida.

"El Principado tiene otra estrategia, donde estamos también intentando acercarnos y poder tener una postura conjunta", ha remarcado el edil.

"Todo lo que sea ir por libre o intentar solucionar un problema tan importante como este, cada uno por su cuenta, será minimizar los efectos que podamos llevar a cabo entre todos", ha opinado el concejal.

Para este, el aumento de la oferta pasa más por facilitar que se construya vivienda protegida y por incentivar o dar seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles para que los saquen al mercado de alquiler.

A este respecto, ha explicado que si alguien no está poniendo su vivienda en alquiler, por qué va a hacerlo si se limitara a un precio "notablemente inferior".