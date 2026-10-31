La obra teatral 'Atra Bilis', coproducida por la asturiana SótanoB, logra dos premios en Badajoz

Archivo - Sala de butacas de un teatro. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Atra Bilis', coproducida por la compañía asturiana SótanoB junto a Hilo Producciones y La Estampa Teatro, ha obtenido los premios al Mejor Montaje y del Público en el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas, celebrado en Puebla de la Calzada (Badajoz).

Estos dos reconocimientos se suman a los cuatro galardones conseguidos en los Premios OH! 2026 de EscenAsturias. Desde su estreno en septiembre de 2025, el espectáculo ha superado las 50 representaciones en diez comunidades autónomas.

La gira continúa este domingo, 1 de noviembre, en el Teatro Koliseo de Eibar, dentro del proyecto Camino Escena Norte. La producción tiene además actuaciones previstas en Navarra, Sevilla, Almería y Melilla hasta abril de 2027.