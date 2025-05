La obra 'The mask' de la asturiana Chechu Álava será la imagen de la XV Noche Blanca de Avilés

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Avilés celebra este año una nueva edición de la Noche Blanca el próximo 13 de junio con actuaciones musicales, exposiciones, performances y pintura en la calle. La cita cultural contará, como en otras ocasiones, con la participación de distintas entidades público-privadas. El cartel será una obra de la pintora asturiana Chechu Álava.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y Chechu Álava han presentado este lunes el cartel que será "la imagen de una nutrida programación en la que las calles serán los museos y escenarios de lo mejor del arte". Han estado acompañadas de la directora de la Factoría Cultural, Anabel Barrio, y de Angélica García, de la Galería Amaga, que colabora en la organización de las actividades de la Noche Blanca.

La imagen de la XV Noche Blanca de Avilés será la obra 'The mask', un óleo sobre lino de 41 x 33 centímetros. Esta pintura formó parte de la exposición 'L'âme et la vie' en la galería Xippas de París, en el año 2022.

Cuenta Chechu Álava que en esta obra ha tratado diversos temas esenciales para ela, como el misterio de la creatividad y su conexión con otros estados modificados de consciencia. También ha hecho alusión a "los viajes de ida y vuelta de las mujeres, a los diferentes roles sociales impuestos, que, como a todas nosotras, inevitablemente me han afectado".

"El origen etimológico de la palabra persona es máscara. La personalidad no deja de ser una máscara que oculta nuestro verdadero ser, la esencia, lo que no muere, el alma", ha señalado.

Chechu Álava (1973) nació en Piedras Blancas y desde 2001 reside en París. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, comienza a exponer en 1994, interviniendo en un centenar de colectivas y ferias nacionales e internacionales de arte. En el año 2020 el Museo Thyssen-Bornemisza presenta su exposición individual 'Rebeldes', dentro del programa 'Kora', con la publicación de una monografía.

En 2014 su trabajo fue seleccionado por un jurado internacional para formar parte del catálogo '100 Painters of tomorrow', publicado por la editorial Thames and Hudson. Entre sus exposiciones individuales recientes están: 'Water is taught by thirst' (Galería Xippas, Ginebra), 'Circus of Life' ( Galería Megan Mulrooney, Los Ángeles ), 'Eros' (Galería Alegría, Barcelona), 'L'âme et la vie' (Galería Xippas, Paris), 'A timeless story' (COB Gallery, Londres) y 'The restless muses' (BravinLee Programs, Nueva York).