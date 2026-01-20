Las obras de conversión de Tabacalera en un polo cultural se iniciarán en marzo y concluirán en 2029

Desde la derecha, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, el portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y la concejala de Cultura, Montserrat López Moro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes, fuera del Orden del Día, la adjudicación de las obras de Tabacalera y construcción del edificio anexo a la UTE Terra Ingenieros y Proforma, por un importe de 21.257.000 euros y un plazo de ejecución de 42 meses.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, quien ha fechado para el próximo marzo el inicio de las obras y 2029 para que los trabajos estén completados.

Villoria, asimismo, ha señalado que en el presupuesto vigente hay ya 3,5 millones de euros reservado para la ejecución de estas obras, sobre las que falta por diseñar un cronograma.

Para la adjudicación de las mismas, ha señalado que se ha tenido en cuenta el conocimiento del proyecto, las medidas establecidas para minimizar la afección al entorno y que se pueda realizar en paralelo las obras en el edificio histórico y la construcción del nuevo, donde está previsto que se exhiba la colección de Nicanor Piñole, que supondrá el cierre del museo actual.

En este sentido, ha avanzado que se espera contar con este nuevo edificio a finales de 2027 o principios de 2028, a lo que ha destacado que a finales de 2029 este proyecto será una realidad.

También ha aclarado que, una vez acabado el nuevo edificio, este podría abrir al público porque tiene entrada independiente el edificio Piñole. Sobre el museo actual, ha apuntado que en esta primavera se iniciará la licitación de reforma.

REFORMA DEL CMI EL COTO

Junto a él, el portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha indicado que también se ha aprobado en este día la ampliación, en dos meses, del plazo de ejecución de las obras de reparación de patologías en fachadas y cubiertas en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Martínez Salvador ha incidido en que si bien las obras están prácticamente cumplimentadas, no están acabadas, en parte, por el robo de material.

ZONAS TENSIONADAS

Por otro lado, preguntado por las zonas tensionadas declaradas por el Principado en Gijón, ha señalado que en el Ayuntamiento no han recibido ninguna comunicación de la Consejería ni informe preceptivo.

Dicho esto, ha apuntado que la postura del Gobierno local se mantiene, en el sentido de que son contrarios al establecimiento de topes a los precios de alquiler, ya que creen que no va a aumentar la oferta de vivienda que favorezca que estos bajen.

El edil ha insistido en que esa medida, por sí misma, no va a lograr el objetivo, aunque se ha mostrado a favor de dar incentivos a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado y de darles garantías.

A este respecto, ha asegurado la disposición del Ayuntamiento a buscar conjuntamente medidas para favorecer el acceso a la vivienda. Ha recalcado, unido a ello, que el propio informe de la Consejería decía que había subido más el IPC en Gijón que los precios del alquiler.

En cuanto al hecho de que no se declaren zonas tensionadas en Oviedo, ha remarcado que no sabe si es porque no lo han estudiado o si, en el caso de haberlo hecho, no se dan las condiciones para ello.