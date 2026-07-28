Las obras de digitalización del agua de Teverga superan el 90% de ejecución con la instalación de sensores

Digitalización del agua de Teverga. - PRINCIPADO

TEVERGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en la digitalización de la gestión del ciclo del agua en Teverga, cuyo proyecto supone una inversión de 724.456 euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las obras, cuya ejecución supera ya el 90%, se centran ahora en la instalación sensórica y en la comprobación de las comunicaciones entre los distintos elementos.

Esta actuación, que se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua, dotará esta red de una tecnología digital, de la que carecía hasta ahora, lo que mejorará su control, reducirá pérdidas y optimizará la gestión de todo el sistema. De este modo, según indican desde el Principado a través de una nota de prensa, será posible gestionar de modo más eficiente los recursos hídricos del concejo.

El proyecto implica actuar sobre los sistemas municipales de abastecimiento de Samartín, Cuña, Barriu, Urría, Vixidel, Redral, Cansinos, San Salvador, Vil.la de Su, Vil.launel, Parmu, Vil.lanueva, Santianes, Campiel.lu, Taxa, Vil.lamayor y La Fociella, y sobre la estación depuradora (EDAR) de Entragu, lo que abarca el ciclo integral del agua.

Los trabajos incluyen la instalación de caudalímetros ultrasónicos en captaciones y depósitos, medidores de nivel tipo radar, equipos de telemetría y sistemas de comunicación mediante tecnología NBiot y 5G para el envío de datos en tiempo real. También está prevista la incorporación de dispositivos de control de la calidad en las instalaciones más relevantes de la red, con medición de cloro libre, pH, turbidez y conductividad, así como para la medición de la calidad y el volumen del vertido de la EDAR.

En las ubicaciones sin suministro eléctrico suficiente se instalarán sistemas de autoconsumo fotovoltaico para mantener operativos los sensores, equipos de comunicación y control sin necesidad de extender la red eléctrica, lo que reducirá costes operativos y emisiones.

Toda la información que se recoja se integrará en la Plataforma Digital del Ciclo Integral del Agua del Principado para facilitar el seguimiento del servicio, la detección de incidencias y la toma de decisiones por parte de las administraciones responsables de la gestión del abastecimiento y el saneamiento.