Las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella obligan a cortes puntuales esta semana - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio de Ribadesella. Para la ejecución de estos trabajos será necesario el corte total puntual del puente el jueves 13 de noviembre de 9.00 a 13.00 horas para el hormigonado de la limpieza en la pila 4.

El itinerario alternativo previsto durante estos episodios será la A-8 entre los enlaces de Llovio (PK 319) y Pando/Bones (PK 326). El Ministerio ha informado en nota de prensa de que en este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente.

El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.