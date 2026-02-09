Ocho heridos en los 48 accidentes registrados en las carreteras asturianas el último fin de semana

Archivo - Corredor del Nalón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un total de ocho personas heridas en un total de 48 siniestros viales.

En concreto, en la jornada del viernes 6 de febrero fueron 22 los accidentes y cinco personas resultaron heridas leves. Al día siguiente, sábado 7 de febrero, se produjeron 13 accidentes, con dos heridos leves y otro pendiente de evaluar.

Por último, este domingo 8 de febrero se registraron en Asturias un total de 13 accidentes. No hubo heridos ni fallecidos, según los datos de la Guardia Civil recogidos por Europa Press.