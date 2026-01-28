Ocho puertos de montaña requieren el uso de cadenas

Archivo - Carretera autonómica en Asturias con nieve. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press, existen ocho puertos de montaña en el Principado que requieren el uso de cadenas.

Se trata del Puerto del Palo, Bustantigo y Alto de la Marta (Allande); La Bobia (Boal); Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea); Cerredo y Valdeprado (Degaña).

Este jueves un total de trece comunidades autónomas --salvo Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra-- junto a Ceuta y Melilla tendrán aviso este jueves por lluvia, viento y oleaje con mínimas de hasta 1ºC en Soria y Girona en una jornada marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).