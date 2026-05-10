Una oferta de empleo lleva a un "testeador de festivales" al Boombastic de Llanera

Archivo - Festival Boombastic en Llanera.
Archivo - Festival Boombastic en Llanera. - BOOMBASTIC - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 18:37
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   OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   La empresa Nortempo Staffing ha lanzado una oferta de empleo para buscar a una persona que ejerza como "testeador oficial de festivales" este verano y asista, entre otros eventos, al festival Boombastic de Llanera.

   La iniciativa permitirá a la persona seleccionada acudir también al Arenal Sound, en Castellón, con los gastos de viaje, alojamiento y dietas cubiertos, además de una remuneración de 1.000 euros brutos por siete días de trabajo.

   Según ha explicado la compañía, la función consistirá en asistir a ambos festivales y generar contenido en redes sociales sobre la experiencia. La oferta está abierta a residentes en España y no requiere experiencia previa.

   La empresa enmarca esta campaña en una estrategia para acercar el empleo temporal a las nuevas generaciones mediante formatos vinculados a las redes sociales y a experiencias de ocio.

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