Una oferta de empleo lleva a un "testeador de festivales" al Boombastic de Llanera

Archivo - Festival Boombastic en Llanera. - BOOMBASTIC - Archivo

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Nortempo Staffing ha lanzado una oferta de empleo para buscar a una persona que ejerza como "testeador oficial de festivales" este verano y asista, entre otros eventos, al festival Boombastic de Llanera.

La iniciativa permitirá a la persona seleccionada acudir también al Arenal Sound, en Castellón, con los gastos de viaje, alojamiento y dietas cubiertos, además de una remuneración de 1.000 euros brutos por siete días de trabajo.

Según ha explicado la compañía, la función consistirá en asistir a ambos festivales y generar contenido en redes sociales sobre la experiencia. La oferta está abierta a residentes en España y no requiere experiencia previa.

La empresa enmarca esta campaña en una estrategia para acercar el empleo temporal a las nuevas generaciones mediante formatos vinculados a las redes sociales y a experiencias de ocio.